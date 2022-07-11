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Вместе с флагманским контроллером PCIe Gen 5 компания Phison готовит обновление для Gen 4 SSD
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Уже в этом году на рынке ожидаются твердотельные накопители M.2 SSD с поддержкой интерфейса PCIe 5-го поколения, ведущие производители в настоящее время работают над контроллерами и тестируют образцы. Новым флагманским решением компании Phison станет контроллер PS5026-E26, скоростные показатели которого будут достигать 13 ГБ/с. Но это не единственная новинка. Первые накопители PCIe Gen 5 ориентированы на премиум сегмент с соответствующей стоимостью, в массовом сегменте по-прежнему будут предлагаться варианты PCIe Gen 4 и здесь Phison тоже готовит обновление, сообщает Wccftech со ссылкой на годовой отчёт Phison.

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Итак, в отчёте ресурс обнаружил следующую информацию о продуктах PCIe Gen 4:

  • Новый производительный контроллер потребительского класса PS5025-E25 будет поддерживать DRAM-буфер и обеспечивать скоростные характеристики до 7200 МБ/с. Это на 200 МБ/с больше, чем у существующего Phison E18. Также в новом контроллере улучшат управление температурой и питанием. Накопители на основе Phison E25 ориентированы на требовательных пользователей и любителей игр.
  • Для корпоративных накопителей готовится контроллер PS5020-E20, он поддерживает до 32 ТБ памяти и набор специальных технологий, необходимых в корпоративном сегменте.
Источник:
Phison
Wccftech
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#ssd #твердотельные накопители #phison
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