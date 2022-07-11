Цены на видеокарты продолжают снижаться и если недавно сообщалось, что розничные цены в Европе близки к рекомендованным производителем, то в Китае цены новых видеокарт уже в среднем на 20% ниже. Об этом сообщает Wccftech, ссылаясь на отчёт пользователя площадки Baidu под псевдонимом 琳琅长空.
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В отчёте говорится, что последняя партия видеокарт AMD и NVIDIA поступила в магазины по существенно сниженным ценам. Больше всего подешевели некоторые флагманы, так NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti продаётся на 38% ниже рекомендованной цены, не отстаёт и AMD Radeon RX 6900 XT — цена снизилась на 37,5%. При этом обновлённый флагман AMD Radeon RX 6950 XT, напротив, одна из видеокарт, меньше всего потерявших в цене — 6,4%. Со стороны NVIDIA аналогичная картина наблюдается для GeForce RTX 3060 Ti, популярная модель стала дешевле всего лишь на 4,1%.
Как отмечает пользователь, такое снижение цен может быть обосновано тем, что производители на самом деле не откладывают запуск новых видеокарт из-за скопления запасов у продавцов, как говорится в некоторых слухах, а придерживаются установленного графика. Поэтому цены начинают агрессивно снижаться, чтобы как можно быстрее распродать запасы.
- Источник:
- Baidu, 琳琅长空。
- Wccftech