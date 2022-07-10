Владельцы игровых консолей Xbox Series нового поколения могут играть не только в самые современные проекты с передовой графикой, но и в старые игры 90-х годов, которые запускали ещё на ПК с Windows 98. Всё дело в том, что эту операционную систему можно установить на Xbox Series X|S и успешно эмулировать аппаратное обеспечение тех времён, например, графический ускоритель 3dfx Voodoo. О своём опыте рассказали специалисты YouTube канала Digital Foundry, в материале можно узнать про некоторые особенности установки, а также увидеть сравнение графики и производительности Xbox Series с реальным ретро-компьютером.
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Для установки Windows 98 на Xbox Series X|S есть все необходимые инструменты, но придётся пройти довольно извилистый путь, в видео рассказывается о необходимости установки системы эмуляции RetroArch и DOSBox Pure, на данном этапе авторы рекомендуют обратить внимание на одну из видео-инструкций. Для какого-то набора игр и программ пришлось найти старые CD-диски и CD-привод, чтобы на ПК создать образы и загрузить их на консоль через ftp. Но о потраченном времени забываешь, когда слышишь знакомую мелодию запуска.
Windows 98 на Xbox Series X|S полностью функциональна, можно даже пользоваться встроенным текстовым редактором — клавиатура работает. А вот мышь подключить не удалось, но эмуляция через контроллер работает хорошо и позволяет с комфортом играть в игры разного жанра. Что касается игр, Digital Foundry опробовали Quake и Quake II, Command & Conquer: Tiberian Sun, Unreal, Half-Life, Turok и другие — все работают очень хорошо.