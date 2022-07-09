Умелый разгон позволил получить рекордный результат.

Недавно AMD выпустила новые процессоры для рабочих станций Ryzen Threadripper Pro 5000WX, объяснив, что HEDT вариантов для энтузиастов (не Pro) больше не будет, но оказалось, что инженерные образцы таких моделей существовали и один из них оказался в руках экстремального оверклокера и YouTube-блогера SkatterBencher, сообщает VideoCardz. Инженерный образец 64-ядерной модели Ryzen Threadripper 5990X работает с материнскими платами AMD TRX40, такие варианты доступны на рынке и предлагают широкие возможности для разгона. SkatterBencher досконально изучил все из них и смог рекордно разогнать процессор на материнской плате ASUS ROG Zenith II Extreme.

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В конечном итоге специалист смог разогнать образец Threadripper 5990X до 4825 ГГц при напряжении 1,45 В, такой частоты удалось добиться только на одном из восьми кристаллов с ядрами, максимальные частоты других лежали в диапазоне 4625…4775 МГц, максимальная средняя частота всех ядер составила 4703 МГц. Пройти тест Cinebench R23 удалось при меньшей частоте и напряжении: 4403 МГц и 1,265 В. Этого было достаточно, чтобы преодолеть порог в 100000 баллов, итоговая оценка составила 100191 балл. Энергопотребление во время тестирования поднималось до 691 Вт.

По статистике ресурса ComputerBase, Ryzen Threadripper 3990WX с разгоном до 4,2 ГГц получил в Cinebench R23 оценку около 87500 баллов, а для пары 64-ядерных серверных EPYC 7742 2-го поколения на частоте 3 ГГц оценка составила 96800 баллов.





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О поддержке платформы TRX40 новыми Ryzen Threadripper Pro 5000WX ничего неизвестно, они будут совместимы с WRX80. Как стало известно Tom’s Hardware, разгон памяти и процессора будет поддерживаться и на этой платформе.