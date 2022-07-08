В этом году компания AMD должна выпустить новые серверные процессоры EPYC семейства Genoa. Это будут «большие парни» для серверной платформы SP5 с сокетом, насчитывающим 6096 контактов. Флагманская модель линейки предложит 96 ядер Zen 4, которые будут разделены на 12 чиплетов. Интересно, какие модели и с каким количеством ядер готовятся к выходу. Ответ появился в Twitter (заблокирован в РФ) китайского коллекционера необычного инженерного оборудования Yuuki_AnS, ему известно о 18 моделях, 12 из которых должны быть готовы к производству, сообщает Wccftech и VideoCardz.
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Энтузиасту известно только об одной 96-ядерной и 192-поточной модели готовой к производству, она может получить обозначение EPYC 9654P и рабочие частоты 2,0…2,15 ГГц при TDP около 360 Вт. Есть ещё инженерный образец с увеличенной мощностью, но это может быть предсерийный образец этого же процессора. Среди остальных моделей встречаются 64-, 48-, 32-, 24- и даже 16-ядерные варианты с объёмом кэш-памяти от 384 МБ до 64 МБ. Чем меньше ядер, тем больше частота, так 16-ядерный EPYC 9174F обладает частотой до 3,8 ГГц при TDP до 320 Вт.
Что ещё может быть интересно, в будущем ожидается расширение линейки процессорами Genoa-X с увеличенным объёмом кэш-памяти. Учитывая наличие 12 чиплетов, на каждый из которых можно установить кристалл с 64 МБ памяти, флагманский 96-ядерный Genoa-X в может получить более 1 ГБ кэш-памяти.
- Источник:
- Wccftech
- VideoCardz