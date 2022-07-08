Ещё одна серия оперативной памяти компании TeamGroup переводится на новый стандарт DDR5 — это T-CREATE, ориентированная на рабочие системы для создания контента. Предельных скоростей здесь ожидать не стоит, упор сделан на оптимальное сочетание надёжности, характеристик и эстетики. В рамках серии компания выпустит для настольных ПК двухканальные комплекты T-CREATE EXPERT суммарным объёмом 32 ГБ (2×16) и 64 ГБ (2×32), а для ноутбуков будут доступны одиночные SO-DIMM модули T-CREATE CLASSIC объёмом 16 ГБ. И те, и другие работают на скорости до 5600 МТ/с.
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Существенно изменилась конструкция радиатора настольных модулей T-CREATE EXPERT, как утверждается, улучшилось охлаждение в приложениях, интенсивно использующих память, что положительно сказывается на стабильности работы и скоростных характеристик. Да и стоит отметить, что новый дизайн смотрится просто и стильно, соответствуя позиционированию серии.
Компания не уточняет технические детали, сроки появление модулей в продаже и их стоимость. В серии T-CREATE DDR4 упор делался на качественную многослойную печатную плату, наличие специальных конденсаторов, устойчивых к высоким температурам, пожизненную гарантию.
- Источник:
- TeamGroup