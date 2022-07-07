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Вскоре после презентации новой линейки смартфонов ASUS ROG Phone 6 компания официально опубликовала инструменты для разблокировки загрузчика, а также исходный код ядра. Смартфоны Republic of Gamers пользуются популярностью у мобильных геймеров и энтузиастов, которые участвуют на профильных форумах в разработке различных модификаций для смартфонов этой серии.
Представленные пару дней назад новые модели предлагают совершенно новый уровень производительности, за счёт применения нового мобильного чипа Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, быстрой LPDDR5 памяти и накопителя UFS 3.1. Кроме того, модели оснащены эффективной системой охлаждения для стабильной производительности, отличаются высокой частотой обновления дисплея и сенсорного слоя, а также новыми возможностями управления с улучшенными ультразвуковыми триггерами.
Разблокировка загрузчика и исходный код ядра открывают для энтузиастов возможности для разработки кастомных прошивок и ядер с определёнными особенностями и оптимизациями, так особенно экстремальные геймеры могут повышать производительность, реализовать какие-то дополнительные возможности и настройки для своих устройств. Но конечно же все эти манипуляции связаны с риском получить «кирпич». Процесс разблокировки полностью очищает смартфон, отключает официальные обновления OTA и приведёт к потере гарантии, так что все манипуляции проводятся на свой страх и риск, перед ними ASUS требует ознакомиться со всеми дополнительными условиями.
- Источник:
- ASUS ROG Phone 6
- XDA-Developers