ASRock расширила свой ассортимент быстрыми внутренними сетевыми картами Wi-Fi, совместимыми только со своими материнскими платами. Доступны наборы WiFi-6E (802.11ax) Kit отдельно для платформ AMD и Intel. В наборе покупателей ждёт сетевая карта 2×2 Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.2 и технологии MU-MIMO, а также пара антенн и кабелей SMA. Сетевая карта устанавливается в слот M.2 Key-E и имеет формат 2230. Сообщивший о новинках ресурс VideoCardz также объясняет, почему не все карты Wi-Fi M.2 совместимы друг с другом.
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Если вариант для платформы AMD работает через интерфейс PCIe, то вариант для платформы Intel использует уже другой, запатентованный Intel интерфейс CNVIo2. Этот новейший стандарт Intel не совместим с платформами других производителей, впрочем, как и с предыдущими поколениями чипсетов для процессоров Intel Core 10- и 11-го поколений, если только не предусмотрено какое-то дополнительное решение для обеспечения этой совместимости. Поэтому набор Intel 802.11ax Wi-Fi 6E Kit будет работать только на материнских платах ASRock с чипсетами Intel 600-серии и новее.
ASRock также уделила внимание безопасности подключения SMA кабелей к плате — для этого в комплекте есть пластиковая защёлка, дополнительно фиксирующая соединения. Случайно отсоединившийся кабель может что-нибудь закоротить в работающем системном блоке.
- Источник:
- ASRock AMD Kit, Intel Kit
- VideoCardz