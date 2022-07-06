Разработчики получат много новых возможностей для создания приложений.

Huawei начинает распространение в Китае бета-версии HarmonyOS 3.0 Developer Beta для смартфонов и планшетов, сообщает ITHome со ссылкой на многочисленные отчёты зарегистрированных в бета-программе пользователей, которых компания уведомила о начале рассылки первой партии обновлений с прошивкой HarmonyOS 3.0 версии 3.0.0.76 в течении 1…2 дней. Размер обновления может отличаться для каждого устройства, но пока сообщается о довольно больших обновлениях объёмом вплоть до 6,7 ГБ.

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В отдельном материале ITHome перечисляет список изменений для разработчиков, их довольно много, можно отметить, что в комплект разработчика OpenHarmony SDK на базе обновлённой версии API 8 добавили более 2300 интерфейсов для разработки приложений на языках JS/eTS. Это позволяет задействовать больше функциональных возможностей устройств. В списке изменений упоминается поддержка клавиатуры и мыши, улучшенная поддержка широкоформатных устройств, наличие интерфейсов для разрабатки игр и оконных приложений на основе WebGL.

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В бета тестировании HarmonyOS 3.0 Developer Beta могут участвовать смартфоны Huawei P50, P50 Pro, P50 Pocket, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro 4G, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, а также планшет MatePad Pro 12,6 2021 года. Со ссылкой на известного в регионе блогера сообщается, что официальная версия HarmonyOS 3.0 может выйти 24 июля.