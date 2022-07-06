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Бета тестирование Samsung One UI 5.0 предположительно может начаться в июле
По слухам, внутреннее тестирование сейчас движется к бета стадии.
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Похоже, что Samsung в ближайшее время может выпустить бета версию One UI 5.0. Новая версия оболочки на базе Android 13 в настоящее время тестируется внутри компании для смартфонов Galaxy S22, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию SamMobile. Предположительно, бета тестирование может стартовать в июле, тогда есть вероятность, что финальная версия для флагманских устройств текущего поколения появится к октябрю.

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Ожидается, что Android 13 достигнет финальной стадии готовности в течение этого месяца, если удастся избежать каких-либо серьёзных проблем, стабильная версия Android 13 должна выйти в августе. Отмечая скорость подготовки обновлений Samsung, ресурс Wccftech считает, что на Android 13 смартфоны серии Samsung Galaxy S22 должны перевести довольно быстро. Ко всему этому стоит отнестись с долей скептицизма, поскольку до сих пор ничего не известно об особенностях и нововведениях в One UI 5.0, правдивость информации станет ясна уже скоро, сначала должен подтвердиться прогноз SamMobile о старте бета тестирования на третьей неделе июля.

Источник:
SamMobile
Wccftech
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#смартфоны #samsung
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