Вероятно, эти серии появятся первыми.

Если верить слухам, новые процессоры 13-го поколения Intel Raptor Lake и новые чипсеты для материнских плат 700-серии LGA 1700 находятся на высокой стадии готовности и могут быть анонсированы в ближайшие месяцы, а представлены осенью. Официальной информации о новинках пока мало, но Intel активно работает и внедряет поддержку новых процессоров в программное обеспечение. VideoCardz сообщает, что поддержка семейств Raptor Lake-S и P была внедрена в Media Driver 22.4.4 — API для ускорения кодирования, декодирования и постобработки видео на графических процессорах Intel.

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О мобильных процессорах Raptor Lake известно ещё меньше, чем о настольных. Предыдущие слухи предполагали, что производительные серии H и P могут появиться не ранее конца 2022 года. По одной из версий, презентация может состояться на выставке CES 2023 в январе следующего года. Во всяком случае, поддержка серий S и P теперь присутствует в некотором ПО, а значит вероятность скорого появления этих вариантов довольно высока. Напротив, ещё не было никаких признаков подготовки серии Raptor Lake-M с низким энергопотреблением.

Ресурс выделяет три основные группы процессоров Intel Core 13-го поколения:

S >55 Вт для настольных ПК и мощных ноутбуков

P 15-45 Вт для основной массы производительных ноутбуков

M 5-9 Вт для ультратонких и лёгких ноутбуков

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Конфигурации мобильных процессоров неизвестны, с учётом увеличения эффективных ядер в настольной линейке, можно ожидать, что в серии Raptor Lake-P появятся 22-ядерные (6+16) варианты, хотя есть слухи, что конфигурация останется прежней, а эффективность вырастет.