Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Поддержка настольных процессоров Intel Raptor Lake-S и мобильных P появилась в API Media Driver
Вероятно, эти серии появятся первыми.
анонсы и реклама
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
3070 дешевле 70 тр в Регарде
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

Если верить слухам, новые процессоры 13-го поколения Intel Raptor Lake и новые чипсеты для материнских плат 700-серии LGA 1700 находятся на высокой стадии готовности и могут быть анонсированы в ближайшие месяцы, а представлены осенью. Официальной информации о новинках пока мало, но Intel активно работает и внедряет поддержку новых процессоров в программное обеспечение. VideoCardz сообщает, что поддержка семейств Raptor Lake-S и P была внедрена в Media Driver 22.4.4 — API для ускорения кодирования, декодирования и постобработки видео на графических процессорах Intel.

реклама

О мобильных процессорах Raptor Lake известно ещё меньше, чем о настольных. Предыдущие слухи предполагали, что производительные серии H и P могут появиться не ранее конца 2022 года. По одной из версий, презентация может состояться на выставке CES 2023 в январе следующего года. Во всяком случае, поддержка серий S и P теперь присутствует в некотором ПО, а значит вероятность скорого появления этих вариантов довольно высока. Напротив, ещё не было никаких признаков подготовки серии Raptor Lake-M с низким энергопотреблением.

Ресурс выделяет три основные группы процессоров Intel Core 13-го поколения:

  • S >55 Вт для настольных ПК и мощных ноутбуков
  • P 15-45 Вт для основной массы производительных ноутбуков
  • M 5-9 Вт для ультратонких и лёгких ноутбуков
анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Конфигурации мобильных процессоров неизвестны, с учётом увеличения эффективных ядер в настольной линейке, можно ожидать, что в серии Raptor Lake-P появятся 22-ядерные (6+16) варианты, хотя есть слухи, что конфигурация останется прежней, а эффективность вырастет.

Источник:
GitHub, Intel Media Driver 2022Q2
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Флагманские материнские платы на чипсете Intel Z790 получат поддержку SSD с PCIe 5.0
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин испытывает мощное давление со стороны майнеров и может обвалиться до $12 000
6
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
17
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
7
Геймер случайно обнаружил в GTA 5 недостроенный метрополитен и подземные коридоры
3
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
2
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
30
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
17
Тинькофф банк вернул деньги блогеру, у которого списали 100% рекламного дохода в виде комиссии
10
Недорогих игровых видеокарт не будет – AMD и NVIDIA не планируют снижать цены на бюджетные GPU
6
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
4
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
24
AMD Radeon RX 7900 XT: обновлённые характеристики: производительность, цена и доступность
5
Эйфелева башня проржавела на 40%, её нужно срочно разобрать, отремонтировать и собрать снова
7
Жители РФ могут сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, но цена ощутимо подросла
46
Что ждать от Биткоина в июле 2022г – резкий обвал на фоне падения экономики США по мнению РБК
10
В магазинах РФ резко подорожали процессоры – ищем самые выгодны предложения со скидками на 5 июля
11
Билайн хочет передать персональные данные абонентов Альфа-банку и продуктовым магазинам
4
Британцы научились отматывать электросчетчики - энергокомпании бьют тревогу
6
Ученые создали из яда воронкообразного паука эффективное лекарство от инфарктов и инсультов
3
Blizzard потребовала от фаната Warcraft III прекратить работу над альтернативным движком для стратегии
10

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
270
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
46
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
34
Главные игры июля 2022 года
3
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
22
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+
Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
+

Сейчас обсуждают

ronoho
13:34
не не, надо строить сплошной купол из бетона. ракета же шарики облетит
Америка защитится от гиперзвуковых ракет России воздушными шарами
Profit
13:34
очередное окно овертона. Из разряда тем абсурдных - тема становится "обсуждаемой", а потом и за права насекомых начнут бороться. Проходили уже с трансгендерами и лоботрясами
Новое исследование: Ученые задумались об этичном обращении с насекомыми
DiLouk
13:33
Да, да. Выделить под это дело кучу денег, нихрена в очередной раз не сделать и вернуться назад на винду.
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
Adam Smith
13:33
хусними, тогда торговать будут только с туркменами и азерами
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
Валерий Муравицкий
13:32
Так в марте 2020 биткоин начал рост с 5500 и дорос до 55000$ в марте 2021, вы это предсказывали ?или х10 прибыли называется поимели?
Смартфон серии Nubia Red Magic 7S на базе Snapdragon 8+ Gen 1 набрал более 1,15 млн баллов в AnTuTu
Adam Smith
13:31
осенью, если у укр армии не будет успехов, запад свернет поддержку
В сети появилось видео с игровой консолью AYA NEO SLIDE в форм-факторе слайдера
Александр Тетюшин
13:29
Бедные ИПешники у них выбора нет покупать только
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
Adam Smith
13:29
зато из лисичанска, который был превращен в крепость, драпали сверкая пятками. Я все почему, потому что в марике, показали, что будет с теми кто решит сопротивляться
В сети появилось видео с игровой консолью AYA NEO SLIDE в форм-факторе слайдера
Obscury
13:28
Игра делается на деньги Майкрософт. Разработчики и так своё получат, а для майкрософт выгоднее поддержать русофобскую повесточку для репутации. Убытки для такого гиганта в данном случае копеечные.
В S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет DRM-защиты — об этом свидетельствует появление игры в магазине GOG
KashtanPalash
13:28
На ДДР2 и ДДР3. Жду ДДР6.
DDR5-10552 стал новым рекордом разгона памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем