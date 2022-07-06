Nubia Red Magic 7S на базе Snapdragon 8+ Gen 1 набрал более 1,15 млн баллов в AnTuTu

Серия смартфонов Nubia Red Magic 7S на следующей неделе, 11 июля, присоединится к новинкам на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, которые уже в скором времени начнут соревноваться друг с другом в рейтинге AnTuTu. Сегодня Nubia намекнула на своей странице в Weibo, что у новых Red Magic 7S есть все шансы побороться за лидерство. Был обнародован результат внутреннего тестирования, оценка смартфона в бенчмарке 1156044 балла, сообщает ресурс Gizmochina, добавляя, что это выше известных оценок Motorola Moto X30 Pro и Xiaomi 12S Pro, основанных на этом же чипсете. Вариант тестируемого смартфона не уточняется, но, вероятно, это была флагманская версия Pro.

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Известно, что смартфоны Red Magic 7S будут сочетать LPDDR5 оперативную память (общий объём до 18 ГБ), хранилище UFS 3.1 и получат систему активного охлаждения под названием ICE 10.0. Ранее производитель отмечал оптимизацию конструкции системы охлаждения и применение в ней новых теплопроводящих материалов для повышения эффективности, что в итоге позволило улучшить температуру компонентов до 6°C, снизить среднюю температуру задней поверхности на 2°C и уменьшить шум на 4 дБ.