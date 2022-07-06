Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Смартфон серии Nubia Red Magic 7S на базе Snapdragon 8+ Gen 1 набрал более 1,15 млн баллов в AnTuTu
Nubia Red Magic 7S на базе Snapdragon 8+ Gen 1 набрал более 1,15 млн баллов в AnTuTu
анонсы и реклама
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
В полтора раза снижена цена RX 6600

Серия смартфонов Nubia Red Magic 7S на следующей неделе, 11 июля, присоединится к новинкам на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, которые уже в скором времени начнут соревноваться друг с другом в рейтинге AnTuTu. Сегодня Nubia намекнула на своей странице в Weibo, что у новых Red Magic 7S есть все шансы побороться за лидерство. Был обнародован результат внутреннего тестирования, оценка смартфона в бенчмарке 1156044 балла, сообщает ресурс Gizmochina, добавляя, что это выше известных оценок Motorola Moto X30 Pro и Xiaomi 12S Pro, основанных на этом же чипсете. Вариант тестируемого смартфона не уточняется, но, вероятно, это была флагманская версия Pro.

Источник: Nubia Red Magic в Weibo

реклама

Известно, что смартфоны Red Magic 7S будут сочетать LPDDR5 оперативную память (общий объём до 18 ГБ), хранилище UFS 3.1 и получат систему активного охлаждения под названием ICE 10.0. Ранее производитель отмечал оптимизацию конструкции системы охлаждения и применение в ней новых теплопроводящих материалов для повышения эффективности, что в итоге позволило улучшить температуру компонентов до 6°C, снизить среднюю температуру задней поверхности на 2°C и уменьшить шум на 4 дБ.

Источник:
Nubia Red Magic в Weibo
Gizmochina
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #nubia #игровые смартфоны
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Geekbench показал производительность игрового смартфона Red Magic 7S Pro с 18 ГБ памяти
Стал известен дизайн Realme GT 2 Master Explorer с двумя камерами 50 Мп
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин испытывает мощное давление со стороны майнеров и может обвалиться до $12 000
6
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
58
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
17
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
7
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
2
Геймер случайно обнаружил в GTA 5 недостроенный метрополитен и подземные коридоры
3
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
19
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
17
Тинькофф банк вернул деньги блогеру, у которого списали 100% рекламного дохода в виде комиссии
10
Недорогих игровых видеокарт не будет – AMD и NVIDIA не планируют снижать цены на бюджетные GPU
6
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
20
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
2
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
23
AMD Radeon RX 7900 XT: обновлённые характеристики: производительность, цена и доступность
5
Что ждать от Биткоина в июле 2022г – резкий обвал на фоне падения экономики США по мнению РБК
9
Билайн хочет передать персональные данные абонентов Альфа-банку и продуктовым магазинам
4
Эйфелева башня проржавела на 40%, её нужно срочно разобрать, отремонтировать и собрать снова
7
Ученые создали из яда воронкообразного паука эффективное лекарство от инфарктов и инсультов
3
В магазинах РФ резко подорожали процессоры – ищем самые выгодны предложения со скидками на 5 июля
9
Британцы научились отматывать электросчетчики - энергокомпании бьют тревогу
6

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
260
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
45
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
33
Главные игры июля 2022 года
2
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
13
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Chimbal
10:40
"Ничего что там в радиаторе почти нет просвета, никого не смутило?" - С ракурса съемки просвет увидеть в принципе невозможно, но прекрасно видны грани ребер на которых в 99% случаев и происходит перек...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
BarDuck
10:39
Причина падения рубля - металлурги. Им для рентабельности нужен курс не менее 70р за доллар. Не газ, не нефть, а именно металлурги
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
Leonator
10:38
А что, не ущемляют разве?
Россияне могут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в GOG, но с наценками
Infinity78
10:37
причем тут салоеды? ты сам же бред несешь. Полный цикл - это когда на месте изготавливают из сырья с нуля. Как авто. А если зависимы от поставщиков - это сборка. Но ты конченый, потому не признаешь эт...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
BarDuck
10:36
Народ не брал, потому что ему в уши дули, что доллар будет стоить 45. Да и вообще скоро 40я серия выйдет, которая в 2 раза мощнее. А теперь может и побежали
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
Антон Васильев
10:34
это аккаунт администрации оверов у которых партнерка с ситилинком
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
Chimbal
10:30
"ты везде молчишь. даже :Обновление BIOS ASRock N68C-GS4 FX": И зачем там говорить если и без разговоров лишних все предельно ясно и понятно? Тебя заводят бестолковые разговоры? :)
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
BarDuck
10:29
Видеокарту на али?
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
Blastc4
10:29
Человек либо реально так думает, либо намеренно издевается. Особо убила фраза: "Дальше видеокарта, радиатор турбины даже не забился пылью, снимать кожух для чистки нет смысла." Ничего что там в радиат...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Антон Васильев
10:28
подшипники сначала хотя бы научись делать... литографическое оборудование у него появится
Власти США хотят запретить ASML экспорт в Китай любых литографических сканеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем