В числе аксессуаров есть блок активного охлаждения с элементом Пельтье.

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

ASUS представила серию игровых смартфонов ROG Phone 6 на базе обновлённого чипсета Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Серия включает базовую и Pro модификации. Отличия заключаются в доступных цветовых вариантах, возможностях кастомизации и объёме оперативной памяти. Базовый вариант доступен в цветах Phantom Black и Storm White с подсветкой Aura RGB на задней панели, на выбор конфигурации 12 ГБ и 16 ГБ LPDDR5. Вариант Pro доступен только в белом цвете, на задней панели настраиваемый дисплей ROG Vision, а объём оперативной памяти увеличен до 18 ГБ. В остальном смартфоны идентичны.

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Модели оснащаются 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем 1080x2448 пикселей с поддержкой HDR10+ и динамической яркостью до 1200 нит. Максимальная частота обновления 165 Гц, предусмотрено пять ступеней для ручного регулирования: 60/90/120/144 Гц. Частота сенсорного слоя 720 Гц. Используется накопитель стандарта UFS 3.1 256/512 ГБ без возможности расширения. Ёмкость двухсекционного аккумулятора 6000 мАч с проводной быстрой зарядкой 65 Вт. Корпус имеет степень защиты от брызг IPX4.

Систему охлаждения увеличили, только испарительная камера стала на 30% больше, температуры удалось снизить на 10°C. Кроме того, ASUS предлагает дополнительный внешний блок активного охлаждения AeroActive Cooler 6 с термоэлектрическим модулем, который позволит охладить смартфон на 25°C. В список аксессуаров также входят новые версии геймпада ROG Kunai, наушников ROG Cetra True Wireless и Cetra True Wireless Pro.

Набор камер включает фронтальную разрешением 12 МП и тройной основной блок, состоящий из главной камеры разрешением 50 МП (Sony IMX766), сверх-широкоугольного модуля 13 МП и макрокамеры 5 МП.

Смартфоны оснастили модернизированными ультразвуковыми сенсорами AirTrigger 6 с поддержкой жестов и комбинаций действий, аудиосистемой GameFX с двойными динамиками, технологией Snapdragon Sound для снижения задержки. Над оптимизацией звука и созданием иммерсионного эффекта работала шведская компания Dirac. Для подключения наушников предусмотрен разъём 3,5 мм.

В Европе ROG Phone 6 12/256 ГБ ожидается по цене 999 EUR, 16/512 ГБ — 1149 EUR, а ROG Phone 6 Pro 18/512 ГБ оценивается в 1299 EUR.

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