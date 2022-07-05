На том же компьютере с Windows качество гораздо выше.

На платформе Reddit пользователи Linux заметили, что качество трансляции игрового облачного сервиса Xbox Cloud Gaming ниже, чем на операционных системах Windows. На Linux игровой сервис доступен через веб-браузер и независимо от того, используется ли Microsoft Edge или другой браузер на основе Chromium, качество трансляции заметно ниже. Можно было бы предположить, что проблема скрывается в программном обеспечении для поддержки кодирования и декодирования видеопотоков, но нет.

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Как сообщает пользователь под псевдонимом Spiritual-Ad2806, качество трансляции на Linux удалось повысить, заменив с помощью стороннего расширения заголовок запроса User-Agent в браузере так, чтобы он указывал на операционную систему семейства Windows. Неужели Microsoft снизила качество трансляции для Linux. В одном из комментариев пользователь предположил, что на самом деле это небольшая недоработка и связана она с тем, что Android тоже основан на Linux, таким образом, все Linux системы могут причисляться к мобильным устройствам, качество видеопотока для которых ниже.