На платформе Reddit пользователи Linux заметили, что качество трансляции игрового облачного сервиса Xbox Cloud Gaming ниже, чем на операционных системах Windows. На Linux игровой сервис доступен через веб-браузер и независимо от того, используется ли Microsoft Edge или другой браузер на основе Chromium, качество трансляции заметно ниже. Можно было бы предположить, что проблема скрывается в программном обеспечении для поддержки кодирования и декодирования видеопотоков, но нет.
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Как сообщает пользователь под псевдонимом Spiritual-Ad2806, качество трансляции на Linux удалось повысить, заменив с помощью стороннего расширения заголовок запроса User-Agent в браузере так, чтобы он указывал на операционную систему семейства Windows. Неужели Microsoft снизила качество трансляции для Linux. В одном из комментариев пользователь предположил, что на самом деле это небольшая недоработка и связана она с тем, что Android тоже основан на Linux, таким образом, все Linux системы могут причисляться к мобильным устройствам, качество видеопотока для которых ниже.
- Источник:
- Reddit u/Spiritual-Ad2806