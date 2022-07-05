Они доступны в двух версиях и с двумя разными типами переключателей Kailh.

Sharkoon Technologies сегодня представила новые версии низкопрофильных клавиатур PureWriter RGB в белом цвете. Доступны две модели: компактная TKL и классическая с трёхблочной компоновкой, — на выбор предлагаются варианты с переключателями Kailh Choc Red и Kailh Choc Blue. Первые предпочитают любители игр, Kailh Choc Red линейные и отличаются коротким ходом срабатывания 1,5 мм. Второй вариант больше подойдёт для набора текста, Kailh Choc Blue обладают тактильной и акустической обратной связью, а сами клавиатуры обеспечат комфорт при длительной работе за счёт своей конструкции — небольшая высота клавиатуры 23 мм и плоские клавиши высотой 6,2 мм позволяют сформировать естественное эргономичное положение запястий без необходимости в специальном упоре для рук.

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Классическая версия также оснащается дополнительными мультимедиа клавишами, которые расположены над цифровым блоком. С их помощью можно управлять громкостью и отключать звук, быстро переходить к электронной почте. Среди других особенностей клавиатур можно выделить большой ресурс переключателей (не менее 50 млн нажатий), RGB подсветку с возможностью настройки без программного обеспечения, наличие двух съемных USB Micro-B кабелей в комплекте длиной 50 и 150 см.

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Классический вариант PureWriter RGB White получил рекомендованную цену 84,90 евро, а версия TKL — 74,90 евро, сообщает Guru3D.