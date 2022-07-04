Мощные и красивые игровые устройства с активным охлаждением.

Готовится обновление игровых флагманов Nubia, к дебютировавшей в начале года серии Red Magic 7 присоединятся две обновлённые модели Red Magic 7S и Red Magic 7S Pro. Устройства были сертифицированы TENAA, в базе данных регулятора появились все основные характеристики, а Nubia официально рассказала о новинках и сроке их запуска на своей официальной странице в Weibo, сообщает GSMArena со ссылкой на ряд источников.

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Судя по всему, новая версия чипсета является единственным отличием обновлённых версий — это Snapdragon 8+ Gen 1, лучший чипсет Qualcomm на сегодняшний день. Смартфоны сохранят прежние размеры и технологичный дизайн с прозрачной задней панелью и декоративной центральной накладкой в виде крыла. А вот цветовая гамма изменится, на официальных рендерах смартфоны представлены в светлом исполнении, сочетающем белые, серые и серебристые элементы, стекло задней панели сделали прозрачным, когда у оригинальных вариантов оно было тонированным.

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Обе модели будут предлагать 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2080×2400 пикселей, ряд конфигураций с оперативной памятью вплоть до 18 ГБ и быструю зарядку 165 Вт. В числе отличий максимальная ёмкость накопителя и аккумулятора: RedMagic 7S предложит до 512 ГБ и 4500 мАч соответственно, а версия Pro — до 1 ТБ и 5000 мАч. Используется активное охлаждение, что позволяет добиться стабильного температурного режима и стабильной производительности. Вентилятор оснастили RGB подсветкой, его хорошо видно через вырез в корпусе. Продажи RedMagic 7S и RedMagic 7S Pro планируется начать 11 июля.