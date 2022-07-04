Слухи о характеристиках будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 становятся всё более подробными. Основным поставщиком информации здесь является известный инсайдер kopite7kimi, он уточнил некоторые характеристики будущих видеокарт и озвучил предполагаемый частотный уровень флагмана в своём Twitter (заблокирован в РФ), сообщает Wccftech.
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По информации инсайдера, графический процессор AD102-300-A1 первого флагманского решения линейки, видеокарты RTX 4090, получит частоты 2235 МГц и 2520 МГц для базового и турбо режима соответственно. Максимальная частота может достигать уровня 2750 МГц и выше. Таких частот в видеокартах NVIDIA мы ещё не видели. Если это действительно так, то производительность FP32 будет достигать 82…90 Тфлопс. Остальная информация по флагманской видеокарте пока остаётся прежней, в графическом процессоре активны 16384 CUDA-ядер, в подсистеме памяти используются чипы GDDR6X 21 Гбит/с, общая шина 384 бит, объём – 24 ГБ. Ориентировочный уровень TGP модели 450 Вт.
Для RTX 4080 и RTX 4070 мало что изменилось. По-прежнему утверждается, что RTX 4080 получит графический процессор AD103-300-A1, в котором активных CUDA-ядер будет 10240 штук. Ожидается GDDR6X память 21 Гбит/с, но вот шину могут урезать до 256-бит, объём 16 ГБ. Несмотря на более скромные характеристики, инсайдер считает, что TGP этой модели относительно флагмана уменьшится не столь значительно и составит 420 Вт. Для RTX 4070 инсайдер предполагает применение 160-битной памяти GDDR6 18 Гбит/с объёмом 10 ГБ. Уточнилось кодовое название графического процессора, вариант якобы назвали AD104-275-Kx-A1, где x — пока неизвестное число. В нём будет 7168 CUDA-ядер. TDP видеокарты 300 Вт.
Первые три видеокарты ожидают в IV квартале.
- Источник:
- Wccftech