А вот в Linux сегменте застой.

Статистика Steam за июнь показала, что уже более 20% пользователей перешли на операционную систему Windows 11. После некоторого замедления в прошлые месяцы произошёл существенный сдвиг на 1,64%, возможно, это результат начала широкого развёртывания обновлений до новой версии ОС. В свою очередь, Windows 10 понесла потери, в июне 2,63% пользователей предпочли другую ОС.

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Сегмент Windows в целом несколько уменьшился, на 0,31%. Куда же могли уйти эти пользователи? Вероятно, заинтересовались MacOS или Linux. В первом случае есть прибавка 0,25%, Linux скромнее, но за прошедший месяц смог таки прибавить 0,06%. Похоже, импульс после запуска Steam Deck исчерпывает себя, да и не все разработчики популярных многопользовательских игр внедряют поддержку Linux и слоёв совместимости для античитов, хотя такая возможность есть. Но развитие Linux как игровой платформы определённо продолжается.

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Сейчас Linux позволяет играть во многие игры за счёт слоёв совместимости, в частности Steam Proton, некоторые игры работают без особых нареканий прямо на релизе. Остаётся надеяться, что в будущем Linux продолжит набирать аудиторию. Самыми популярными дистрибутивами на данный момент являются Arch, Manjaro и Ubuntu. Компания Valve пока не выпустила дистрибутив SteamOS 3.0 для компьютеров, стоит ожидать, что с его выходом интерес к Linux снова повысится.