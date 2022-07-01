Razer объявила о приобретении всех акций компании Go Touch VR SAS, более известной как Interhaptics, не уточняя стоимость сделки. Interhaptics была основана в 2017 году и предлагает разработчикам игр на ПК, консолях и мобильных устройствах решения для создания реалистичной обратной связи и тактильного взаимодействия в виртуальной, смешанной и дополненной реальности. Interhaptics останется независимой, но будет тесно интегрирована с Razer.
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Razer планирует усилить направление периферийных устройств с тактильной обратной связью, совершенствовать свою запатентованную технологию HyperSense и предлагать больше продуктов с поддержкой этой технологии. Совместно с разработчиками игр должна быть создана полноценная экосистема, охватывающая несколько игровых платформ.
Ассортимент компании Razer включает продукты с тактильной обратной связью, разработанные в сотрудничестве с Interhaptics, в том числе, наушники Razer Kraken V3 HyperSense и их Pro версию. Также компания ранее выпустила наушники Nari Ultimate и даже игровое кресло Enki Pro HyperSense.
- Источник:
- Razer
- Elchapuzasinformatico