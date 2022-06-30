64-ядерная модель стоит практически 6500 долларов США.

На прошлой неделе AMD сообщила, что новые процессоры Ryzen Threadripper PRO 5000 серии WX для рабочих станций появятся у системных интеграторов в июле, а в свободной продаже — к концу года. К сожалению, цена новинок не называлась, но ресурсу Tom’s Hardware удалось выяснить рекомендованные значения.

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Стоимость процессоров изменяется практически в той же степени, что и количество ядер. За 64-ядерный 5995WX придётся отдать 6499 USD, 32-ядерная модель 5975WX стоит практически в два раза дешевле — 3299 USD, а 24-ядерный вариант 5965WX обойдётся в 2399 USD. Специалисты сравнили эти цены с идентичными моделями Ryzen Threadripper PRO предыдущего поколения, а также с конкурирующими решениями Intel.

Относительно предыдущего поколения 64- и 32-ядерные варианты стали дороже на 18…20%, 24-ядерной модели в линейке Ryzen Threadripper PRO 3000 не было, такой вариант предлагался в HEDT линейке (не Pro) и стоил гораздо дешевле, предлагая вдвое меньше каналов памяти и линий PCIe, так что сравнению они не подлежат. К слову, AMD официально объявила, что теперь будет выпускаться только одна линейка процессоров Threadripper PRO с одним процессорным сокетом и набором микросхем.

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Компания Puget Systems уже протестировала новинки во множестве рабочих сценариев и резюмировала: «По всем показателям они превосходят предыдущее поколение Threadripper PRO 3000 WX-серии в разной степени, от умеренной до значительной, и существенно опережают своих главных конкурентов от Intel: серию Xeon W-3300». Для каждого приложения прирост производительности может отличаться, наилучшие показатели наблюдаются в многопоточных рабочих нагрузках.