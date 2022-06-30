NVIDIA выпустила видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630, новинку уже успели протестировать в играх и производительность её очень невысока по современным меркам, модель оказалась значительно хуже AMD Radeon RX 6400. Запуск видеокарты не сопровождался каким-либо объявлением с исчерпывающей информацией о позиционировании, рекомендованной цене и целях, которые преследовались при выпуске, поэтому приходится искать информацию у компаний-партнёров. Inno3D пока является единственной компанией, опубликовавшей официальные данные о производительности GTX 1630, сообщает VideoCardz.
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Первоначальные предположения подтвердились, GTX 1630 действительно является заменой GTX 1050 Ti, последняя основана на архитектуре Pascal и была выпущена в 2016 году. Согласно данным Inno3D, опубликованным в Weibo, GTX 1630 обеспечивает производительность в играх, сравнимую с GTX 1050 Ti. Где-то видеокарта оказывается медленнее, но, когда дело доходит до более современных игр, GTX 1630 сокращает отставание и демонстрирует большую производительность. Относительно обычной версии GTX 1050 без Ti новая GTX 1630 в среднем на 17% быстрее. Также GTX 1630 положительно отличается от видеокарт Pascal наличием более современного медиадекодера с поддержкой форматов VP8 и H.265 (HEVC).
Официальная цена GTX 1630 не объявлена, варианты от сторонних производителей стоят в диапазоне 169…199 USD, при этом рекомендованная цена GTX 1050 Ti на момент выпуска в 2016 году составляла 139 USD.
- Источник:
- Inno3D в Weibo
- MyDrivers
- VideoCardz