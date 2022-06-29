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Теперь среди Steam Deck есть варианты с более медленным NVMe SSD накопителем PCIe3 x2
Компания заверяет, что на игровую производительность это не влияет.
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В характеристиках Steam Deck произошли некоторые изменения, теперь покупатели могут получить консоль с более медленным накопителем. Изменения произошли в конце мая, сообщает ресурс GamingOnLinux, но заметили их немногие, хотя на портале Reddit нашлись внимательные пользователи, в сообществе SteamDeck можно найти соответствующее обсуждение месячной давности. Также стоит отметить, что не на всех региональных страницах может быть отражена новая информация.

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Теперь для производства старших версий Steam Deck используют два варианта твердотельных накопителей M.2 NVMe, к первоначальному варианту PCIe Gen3x4 добавится PCIe Gen3x2. Компания пошла на такой шаг после внутреннего тестирования, которое не выявило воздействия на игровую производительность. Похоже, что невозможно заранее определить, какая перед вами версия консоли. Тип накопителя можно узнать с помощью информационных системных утилит, когда консоль уже будет на руках.

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Возможно, таким образом Valve удалось увеличить производство, недавно компания сообщила, что сможет отправлять покупателям в два раза больше устройств, отметив также, что сложности по-прежнему наблюдаются и команде приходится работать «в поте лица», чтобы поддерживать производство на достаточном уровне.

Источник:
GamingOnLinux
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#valve #steam deck
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