Открытое программное обеспечение находится под пристальным взором энтузиастов и зачастую они обнаруживают очень интересные изменения, которые намекают, что можно ожидать в будущих поколениях тех или иных продуктов. На этот раз внимание привлекла библиотека компилятора LLVM для драйвера AMDGPU. В раздел GFX11, имеющий отношение к будущим потребительским видеокартам AMD на базе архитектуры RDNA3, добавили поддержку инструкций Wave Matrix Multiply-Accumulate (WMMA). Как можно догадаться, эти инструкции предназначены для ускорения выполнения арифметических действий над матрицами, умножения и сложения.
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Матрицы позволяют эффективно обрабатывать большие массивы чисел, что необходимо для ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Говоря о потребительских продуктах, известно, что алгоритмы ИИ используются NVIDIA и Intel в их технологиях масштабирования изображения: у NVIDIA есть тензорные ядра, ускоряющие операции с матрицами и работу технологии DLSS, а у Intel есть матричные «движки Xe Matrix Extensions (XMX) для её технологии XeSS. Компании AMD пока удаётся конкурировать со своей технологией FSR, не прибегая к специальным блокам и инструкциям, но, возможно, в обозримом будущем что-то изменится и ИИ-ускорение появится в следующей версии технологии FSR.
AMD уже внедрила в архитектуру CDNA для ускорителей вычислений поддержку инструкции Matrix-Fused-Multiply-Add (MFMA), как отмечает VideoCardz, WMMA отличается от неё поддержкой ограниченного набора форматов матриц и типов данных, на данный момент код указывает на поддержку только матриц 16x16x16 и форматов вывода FP16 и BF16.
- Источник:
- LLVM
- VideoCardz