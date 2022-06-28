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EVGA представила для RTX 3090 Ti FTW3 необычный переходник 16 на 4x8-pin со встроенным фильтром
Ну и про RGB подсветку тоже не забыли.
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Источник: EVGA

EVGA представила для своих вариантов видеокарт GeForce RTX 3090 Ti FTW3 необычный переходник питания с 16-контактного разъёма на четыре 8-контактных — EVGA PowerLink 41s стоимостью около 60 долларов США. Это не привычный кабель, а целый блок, в корпусе которого расположен дополнительный фильтр с несколькими твердотельными конденсаторами для уменьшения пульсаций и шумов. Устройство намекает, что ждёт владельцев мощных блоков питания без 16-контактных разъёмов, если они захотят приобрести флагманскую видеокарту текущего и следующего поколения.

Источник: EVGA

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EVGA расположила разъём питания на торце RTX 3090 Ti FTW3, что позволило сделать конструкцию блока и его подключение проще, но длина видеокарты увеличивается. С точки зрения эстетики, такое решение выглядит лучше стандартного тройного кабеля-переходника, оно позволит аккуратнее подключить и расположить провода, стабилизировать питание, что для такой мощной видеокарты немаловажно. Также на корпусе предусмотрена настраиваемая RGB подсветка, куда сейчас без неё.

Источник:
EVGA
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#видеокарты #evga
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