Производительность оказалась значительно хуже.

Первый обзор NVIDIA GeForce GTX 1630 не заставил долго ждать, ресурс TechPowerUp всесторонне оценил новинку в исполнении Ghost от компании Gainward. Итог неутешителен, производительность оказалась ниже, чем у AMD Radeon RX 6400 — одного из предполагаемых конкурентов. К сожалению, в тесте не участвовала GTX 1050 Ti, та видеокарта, которую, по предположениям, заменяет GTX 1630.

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Средним по всем протестированным играм в разрешении 1080p для GTX 1630 стал результат 24 FPS, при этом GTX 1650 и RX 6400 показали практически идентичные результаты около 38,2 FPS, т.е. они быстрее на 60%. Рекомендованная стоимость GTX 1630 неизвестна, а ожидаемая составляет около 150 долларов США, как отметил ресурс VideoCardz, в некоторых случаях она доходит даже до 200 долларов США. В этом диапазоне находится не только RX 6400, но и ещё более производительная RX 6500 XT. Таким образом, новое бюджетное решение NVIDIA не выглядит конкурентоспособно по соотношению цены и производительности.

Часть итоговых усреднённых результатов по всем играм. Источник: TechPowerUp

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Что немаловажно, GTX 1630 не поддерживает трассировку лучей и масштабирование DLSS, последнее было бы кстати, но тензорных ядер для работы этой технологии у линейки GTX нет. По среднему FPS во всех играх модель смогла опередить вариант RX 560 с 2 ГБ видеопамяти, его показатель 14 FPS, хотя в некоторых отдельных играх разница была не столь убедительна. Возможно, вариант RX 560 на 4 ГБ и вовсе выступил бы на одном уровне. Что касается видеопамяти, очень показательным оказался тест в Far Cry 6, игра просто уничтожила все видеокарты с объёмом 4 ГБ и менее — если есть планы на новые игры, то лучше рассматривать модели с большим объёмом.