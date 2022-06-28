Соответствующее обновление уже распространяется.

Среда выполнения Microsoft Edge WebView2 позволяет использовать веб-технологии в приложениях, она уже интегрирована в операционную систему Windows 11, но всё обстоит иначе с Windows 10 — в её составе WebView2 нет. Поэтому разработчики вынуждены добавлять WebView2 в пакет установки своих приложений, увеличивая его размер, либо перекладывать установку среды выполнения на плечи пользователя, которому придётся отдельно скачать и установить недостающий компонент. Теперь ситуация изменится, сообщает Deskmodder со ссылкой на блог Microsoft.

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Как отмечает Microsoft в своём блоге, «WebView2 обеспечивает работу тысяч приложений сегодня», среди них много открытых, бесплатных и полезных инструментов, например, WebView2 нужен для известного набора утилит PowerToys, который призван повысить продуктивность при работе в Windows. Развёртывание WebView 2 Runtime в потребительских версиях Windows 10 уже началось и будет проходить волнами. Обновления должны получить системы Windows 10 от апреля 2018 года и новее, как Pro редакции, так и Home.