Бюджетная модель ожидается со дня на день.

Обновление на сайте китайской компании Colorful подтверждает подготовку новой бюджетной видеокарты GeForce GTX 1630. Новинка уже появилась в списке моделей, но на данный момент более никакой информации нет. По слухам, компания готовит GTX 1630 в своём фирменном варианте BattleAx — модель с цельным алюминиевым радиатором, двумя вентиляторами в системе охлаждения и красно-чёрным кожухом. Радиатор контактирует не только с графическим процессором, но и с чипами памяти, а также подсистемой питания.

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Ожидается, что в Китае продажи видеокарты начнутся в ближайшие дни, возможно, это произойдёт завтра. О доступности в других регионах пока ничего неизвестно. По информации ресурса VideoCardz, характеристики модель получит довольно скромные, в графическом процессоре активны будут только 512 ядер CUDA, его частота — до 1785 МГц. Памяти всего лишь 4 ГБ — это GDDR6 с 64-битной шиной и общей пропускной способностью 96 ГБ/с. К другим особенностям можно отнести три разъема дисплея, включая DVI, один 6-контактным разъём дополнительного питания.