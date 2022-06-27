Первые предположения о спецификациях будущих мобильных процессоров Ryzen 7000 на базе Zen 4.

Ранее AMD анонсировала линейку высоко-производительных мобильных процессоров Dragon Range для энтузиастов. По слухам, это адаптация настольных процессоров Raphael и ответ на серию процессоров Intel Alder Lake-HX, где конкурент представил 16-ядерные модели настольного класса, переработанные для мобильного сокета BGA. Первыми предположениями о характеристиках мобильных процессоров Ryzen 7000 (Dragon Range) поделился инсайдер Red Gaming Tech на своём YouTube канале.

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По информации инсайдера, первоначально в линейке Ryzen 7000 (Dragon Range) ожидается четыре модели. Самый производительный вариант Ryzen 9 7980HX предложит 16 ядер Zen 4, что пока является пределом для AMD. Ещё один вариант Ryzen 9 7900HX будет 12-ядерным. Следом идут 8- и 6-ядерные модели Ryzen 7 7800HX и Ryzen 5 7600HX, прочно укрепляющие средний сегмент компании. Ожидаемые частоты в турборежиме — 4,8…5,0 ГГц.

Поскольку эти процессоры имеют отношение к настольной серии, то как и в ней, их встроенный кристалл ввода-вывода будет содержать интегрированную графику только с парой вычислительных блоков RDNA 2, но это не является проблемой, поскольку этот класс ноутбуков всегда комплектуется мощной дискретной графикой.





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Линейка Phoenix эффективных и производительных мобильных процессоров предложит до 8 ядер Zen 4. Phoenix официально нацелен на диапазон мощности от 35 до 45 Вт и предназначен для тонких и легких игровых ноутбуков. Ожидается, что в данном случае интегрированная графика получит до 12 вычислительных блоков RDNA 3 и частоты 2,6…3,0 ГГц. Здесь инсайдер также называет четыре модели: 8-ядерные Ryzen 9 7980HS, 7900HS, Ryzen 7 7800HS и 6-ядерный Ryzen 5 7600HS. Кроме этого, был показан предполагаемый дизайн чипа с кристаллом кэша MCD, который может использоваться как общий для CPU и iGPU.