Установка накопителя большего формата по недавно появившейся инструкции пагубно воздействует на консоль.

Инженер-разработчик Steam Deck предостерёг пользователей от замены твердотельного накопителя портативного игрового компьютера на аналоги большего формата по недавно появившейся в сети инструкции: «Пожалуйста, не делайте этого», — цитирует PCGamer сообщение Лоуренса Янга (Lawrence Yang) в Twitter* (@lawrenceyang). Владельцы Steam Deck активно изучают возможности для модификации устройства, замена накопителя — один из востребованных вопросов. Благодаря подключению M.2 накопитель можно заменить, но есть ограничение по размерам.

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Стандартный накопитель имеет не самый распространённый формат 2230, в инструкции пользователя Twitter* @TheSmcelrea предлагается заменить его на вариант формата 2242. На первый взгляд модификация кажется довольно простой, как отмечает её автор: «Похоже, что печатная плата достаточно хорошо подходит для адаптации 2242 M.2 к Steam Deck, она ничему не мешает на материнской плате и не создает дополнительной нагрузки на какие-либо кабели…». Однако есть нюансы: «…Тем не менее, из-за этого теплораспределитель немного изгибается. Задняя панель собралась без проблем».

Деформация теплораспределителя уже вызывает вопросы, но это ещё не всё, модификации мешала термопрокладка на одном из компонентов, которую энтузиаст благополучно удалил. Как оказалось, этот элемент является довольно горячим контроллером зарядного устройства, без термопрокладки он сильно нагревается, другие изменения также пагубно воздействуют на тепловой режим Steam Deck и ресурс устройства: «Может показаться, что модификация работает, но это значительно сократит срок службы Steam Deck», — отметил Лоуренс Янг.

Кроме этого, энергопотребление накопителя формата 2242 выше, а значит пострадает и автономность устройства. Для расширения хранилища специалисты рекомендуют просто купить быструю карту microSD.

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