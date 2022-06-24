Очередные слухи указывают на скорое начало продаж.

Серия слухов про бюджетную новинку GeForce GTX 1630 от NVIDIA продолжается. После сообщений о нескольких переносах появилась новая информация о сроках выпуска этой модели. Информацию обнаружили на китайском форуме поставщиков и производителей Board Channels. Ресурс VideoCardz с подачи ITHome нашёл оригинальное сообщение, в котором указана ориентировочная дата начала продаж 28 июня. Конкретный сроков снова нет, всё может измениться, но однозначно можно сказать, что модель GTX 1630 готовят и представят в ближайшее время, но также неизвестно, будет ли запуск глобальным.

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Ранее сообщалось, что GTX 1630 может получить довольно скромные характеристики: графический процессор с 512 CUDA-ядрами и 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 64-бит. Возможно, модель подготовлена как конкурент вышедшей на прошлой неделе Intel Arc A380. По данным VideoCardz, стоимость ожидается на уровне 1000 юаней или 150 долларов США.