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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Инсайдер показал рендеры RTX 4090 Ti — система охлаждения занимает больше 3-х слотов
По слухам, дизайн сохранится и будет практически аналогичен текущей серии видеокарт.
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В многочисленных слухах флагманским моделям видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 приписывают довольно высокие значения TDP, от 450 до 600 Вт. Очевидно, что это найдёт отражение в системах охлаждения, вполне вероятно, что всё больше моделей будут опираться на решения с жидкостным контуром. Но заводские варианты NVIDIA всё же могут сохранить воздушное охлаждение, более того, есть предположения, что сохранится и дизайн — внешне новинки будут похожи на текущее поколение видеокарт, конструкцию радиатора доработают и увеличат. Накануне инсайдер Moore’s Law is Dead рассказал, что ему удалось узнать о системах охлаждения будущих видеокарт, а также показал рендеры концепта RTX 4090 Ti.

Источник: Moore's Law is Dead, YouTube

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Предполагается, что система охлаждения RTX 4090/Ti будет занимать более 3 слотов расширения, площадь радиатора увеличится, в том числе, за счёт дополнительных рёбер. Таким образом, если существующая конструкция RTX 3090 Ti позволяет отводить 450 Вт тепла, обновлённой версии наверняка будет достаточно для карт мощностью до 600 Вт. Количество и расположение вентиляторов может остаться прежним, хотя ранее появлялись слухи о подготовке 3-вентиляторной версии. К другим изменениям инсайдер причисляет наличие светодиодной подсветки логотипов.


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Ожидается, что первую флагманскую модель GeForce RTX 40 выпустят в октябре, но никакой официальной информации по этому поводу нет. Потенциальным покупателям стоит задуматься о большом и прочном корпусе с хорошей вентиляцией, а также мощном блоке питания.

Источник:
Moore's Law is Dead, YouTube
Wccftech
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#nvidia #видеокарты #nvidia geforce
5
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Lurker-beta
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Вот вы смеётесь. А я удивляюсь. Почему при современных монструозных СО, карты с водоблоками не выходят сразу? почему только через некоторое время после релиза новых карт, появляются версии с водоблока...
Инсайдер показал рендеры RTX 4090 Ti — система охлаждения занимает больше 3-х слотов
Нешешбек
13:47
"а также перестанут приходить регулярные обновления для Windows." Автор идиот или специально разжигает. Речь идет только о версии Windows полученной для тестирования в рамках программы Insider.
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Lurker-beta
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Так там основа DOS. Думаю там максимально обрезанная 98я. Валится особо нечему.
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Сергей Кожушко
13:45
3 пункт вообще не пункт для данного сайта. Я не знаю ни одного нормального овера, Который бы не мониторил темпу карты, не чистил бы её, не смазывал. не обслуживал и не пробовал бы гнать её (даже чисто...
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