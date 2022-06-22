Светодиодный ступенчатый индикатор показывает уровень нагрузки.

Компания EVGA представила новые блоки питания SuperNOVA G7, новинки отличаются полностью модульной конструкцией, наличием сертификата 80 PLUS Gold, качественной элементной базой и при всём при этом компактны, занимая в длину 130 мм. Производитель подчёркивает наличие резонансного полумостового преобразователя DC/DC, применение японских конденсаторов и продуманную схему, которая позволила достичь высокой эффективности. Блоки питания имеют все виды защит, а их качество производитель подкрепляет 10-летней гарантией.

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Есть у блоков питания EVGA SuperNOVA G7 и особая «изюминка», на их корпусе располагается ступенчатый индикатор мощности — это пять синих светодиодов. Как нетрудно догадаться, каждый уровень соответствует шагу 20%. Интересная и полезная особенность, правда, для большей информативности можно было увеличить количество ступеней.

Стоит отметить и вентилятор, поскольку компания причисляет к достоинствам тишину работы. Используется 120-мм вариант с гидродинамическим подшипником, в режиме ECO он не начинает вращаться, пока нагрузка на БП не достигнет 50%. Причём уровень шума при нагрузке до 80% у всех моделей около 20 дБ. Кстати, о моделях: их четыре, мощностью 650, 750, 850 и 1000 Вт — вся доступна на одной линии +12 В. В большей степени кривая вентилятора у моделей отличается только при выходе на пиковую мощность, максимальный уровень шума у вариантов мощностью 850/1000 Вт приближается к 35 дБ, а у вариантов 650/750 Вт остаётся на уровне около 20 дБ.

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В порядке возрастания мощности EVGA оценивает блоки питания примерно в 160, 170, 190 и 240 долларов США. Подробные спецификации всех четырёх моделей можно увидеть на странице с описанием линейки.