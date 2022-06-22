По информации VideoCardz, только ASRock готовит, как минимум, пять таких моделей для чипсетов Z790 и H770.

Ассортимент оперативной памяти DDR5 постепенно расширяется, а стоимость снижается. Уже в скором времени новый стандарт станет массовым, поэтому неудивительно, что AMD решила ограничиться поддержкой DDR5 для своей новой платформы. Ходили слухи, что Intel также стремится форсировать переход на DDR5 с выпуском процессоров Core 13-го поколения Raptor Lake и материнских плат на базе чипсетов 700-серии, но подтверждения этому не появилось, а теперь и вовсе есть опровержение. Ресурс VideoCardz сообщил, что среди материнских плат ASRock на базе чипсетов Z790 и H770 есть варианты с поддержкой DDR4.

Предполагаемый список подготавливаемых моделей. Источник: VideoCardz

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В приведённом ресурсом списке из 12 материнских плат на базе чипсетов Z790 и H770 есть 5 моделей с поддержкой DDR4, вероятно, в конечном итоге ассортимент таких плат будет куда больше. В целом, это было ожидаемо, однако многое зависело от политики производителей, а как отмечалось ранее, инсайдеры намекали на наличие предпосылок того, что среди новых материнских плат не будет моделей с поддержкой DDR4 или их количество будет крайне ограничено. Если информация VideoCardz верна, то шанс сэкономить при сборке нового компьютера на процессорах Raptor Lake останется.