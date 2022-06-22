Зачем же в браузере калькулятор.

Microsoft продолжает наполнять свой веб-браузер Edge новыми инструментами, вероятно, стремясь угодить даже тем пользователям, чьи требования к браузеру довольно специфичны. Как отмечает Neowin, браузер уже содержит множество нишевых инструментов, необходимость некоторых из них вызывает вопросы, но компания не собирается останавливаться и планирует добавить в браузер ещё три инструмента. Автору ресурса Dr.Windows стало известно, что скоро в браузере появится калькулятор, преобразователь единиц измерения и тест скорости.

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Преобразователь единиц измерения — это довольно полезное дополнение, тест скорости тоже может пригодиться, хотя на сегодняшний день в сети есть достаточно известные ресурсы для проверки скорости интернет соединения. Но вот зачем в браузере калькулятор, не очень понятно, калькулятор является стандартным приложением Windows. С другой стороны, браузер Edge используется не только на настольных ПК с Windows, но и на игровых консолях Xbox, а там калькулятор может пригодиться. Может быть, Microsoft и стремится добавить больше инструментов в браузер и тем самым расширить возможности Xbox за пределы игровой консоли и мультимедиа устройства.