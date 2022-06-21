Такое решение якобы разрабатывается, но может не предназначаться для игровых видеокарт.

За последние несколько месяцев информация инсайдеров о будущих графических процессорах AMD Navi 3X несколько изменилась. Уже нет сомнений в том, что среди них будут решения с мульти-чип дизайном — это недавно подтвердила AMD. Но если ранее инсайдеры говорили о конфигурациях с двумя графическими кристаллами GCD у флагманских игровых решений, то теперь считается, что GCD будет один и получит до 12288 потоковых процессоров. Однако конфигурации с двумя GCD всё же могут появиться, передаёт VideoCardz со ссылкой на сообщение инсайдера Greymon55 в Twitter (заблокирован в РФ).

реклама

Сообщается, что AMD якобы работает над ещё одним графическим процессором Navi 3X, который получит два GCD и до 16384 потоковых процессоров, его планируют выпустить в 2023 году, но неизвестно, предназначен ли он для игровых видеокарт. По слухам, на 2023 год также запланирован выпуск видеокарт на базе Navi 32 — этот GPU должен получить до 8192 потоковых процессоров, что намекает на возможность использования двух его GCD для построения описываемого инсайдером GPU.

анонсы и реклама -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti за 80 тр в Регарде 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

По информации YouTube блогера RedGamingTech, такой мощный графический процессор AMD может разрабатывать для нового поколения профессиональных видеокарт Radeon Pro и это предположение звучит вполне правдоподобно. Если в игровых видеокартах ещё могут быть не решены все проблемы с распределением нагрузки между двумя GCD, то среди профессиональных видеокарт модели с несколькими графическими процессорами появлялись, например, Radeon Pro Vega II Duo. Несколько GPU теперь могут заменить одним, но с несколькими GCD. Правда блогер считает, что такой вариант появится с приходом архитектуры RDNA 4.