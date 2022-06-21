За последние несколько месяцев информация инсайдеров о будущих графических процессорах AMD Navi 3X несколько изменилась. Уже нет сомнений в том, что среди них будут решения с мульти-чип дизайном — это недавно подтвердила AMD. Но если ранее инсайдеры говорили о конфигурациях с двумя графическими кристаллами GCD у флагманских игровых решений, то теперь считается, что GCD будет один и получит до 12288 потоковых процессоров. Однако конфигурации с двумя GCD всё же могут появиться, передаёт VideoCardz со ссылкой на сообщение инсайдера Greymon55 в Twitter (заблокирован в РФ).
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Сообщается, что AMD якобы работает над ещё одним графическим процессором Navi 3X, который получит два GCD и до 16384 потоковых процессоров, его планируют выпустить в 2023 году, но неизвестно, предназначен ли он для игровых видеокарт. По слухам, на 2023 год также запланирован выпуск видеокарт на базе Navi 32 — этот GPU должен получить до 8192 потоковых процессоров, что намекает на возможность использования двух его GCD для построения описываемого инсайдером GPU.
По информации YouTube блогера RedGamingTech, такой мощный графический процессор AMD может разрабатывать для нового поколения профессиональных видеокарт Radeon Pro и это предположение звучит вполне правдоподобно. Если в игровых видеокартах ещё могут быть не решены все проблемы с распределением нагрузки между двумя GCD, то среди профессиональных видеокарт модели с несколькими графическими процессорами появлялись, например, Radeon Pro Vega II Duo. Несколько GPU теперь могут заменить одним, но с несколькими GCD. Правда блогер считает, что такой вариант появится с приходом архитектуры RDNA 4.
- Источник:
- VideoCardz