По слухам, эмбарго на публикации установлено до 22 июня.

Первая настольная видеокарта Intel дебютировала в Китае на прошлой неделе, модель Arc A380 будет доступна не только сборщикам готовых систем, но и обычным покупателям — компания GUNNIR оперативно представила собственный вариант для продажи. Всё это хорошо, но когда же появятся долгожданные обзоры, чтобы уже можно было понять, на что способны видеокарты Intel в играх. Похоже, ждать осталось совсем недолго — эмбарго на обзоры снимут завтра, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us. К слову, время в Китае на 5 часов опережает время в Москве, а значит есть вероятность, что в некоторых регионах России неравнодушные любители компьютерного железа смогут увидеть обзоры уже сегодня.

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Судя по всему, GUNNING Arc A380 Photon — единственная на данный момент видеокарта, доступная в Китае отдельно от готовых систем, поэтому эта модель ожидается во всех первых обзорах, хотя не исключено, что появятся обзоры и на другие модели, партнёров по выпуску у Intel в Китае достаточно.

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От Intel Arc A380 ожидают производительность на уровне AMD Radeon RX 6400 и RX 6500 XT. Основана Arc A380 на полноценном графическом процессоре ACM-G11, который предлагает 8 вычислительных ядер Xe, 1024 ядра для исполнения шейдерных инструкций, чип работает на частоте от 2000 МГц. Память представлена 6 ГБ GDDR6 с чипами 15,5 Гбит/с и шиной 96-бит.