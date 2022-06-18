Осенью ожидается запуск следующего поколения видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40, инсайдеры приписывают новинкам существенно возросшую производительность и немалое энергопотребление. За последнее время появилось множество слухов, говорилось об энергопотреблении от 600 Вт до 900 Вт и выше. Возможно, все эти заявления были в какой-то степени верны, но указывали на различные значения, так или иначе, известный инсайдер kopite7kimi решил актуализировать информацию по энергопотреблению будущих моделей, назвав известные ему ограничения мощности для графических процессоров (ГП) настольных и мобильных решений, передаёт Wccftech.
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По информации инсайдера, флагманский ГП AD102 получит ограничение 800 Вт — это максимальная мощность, которая может быть доступна для ГП, очевидно, что базовое значение будет куда меньше, а пределов достичь смогут только дорогие и продвинутые модели для энтузиастов и профессиональных оверклокеров. По понятным причинам, эту версию ГП в ноутбуках ждать не стоит.
Следующие по списку ГП имеют уже куда более скромные аппетиты, так AD103 для настольных видеокарт будет ограничен 450 Вт, а его мобильная версия 175 Вт. Такое же ограничение инсайдер приписывает мобильной версии AD104, настольную же ограничат значением 400 Вт. Настольный вариант AD106 для среднего сегмента может ограничиться 260 Вт, а мобильный — 140 Вт.
- Источник:
- Wccftech