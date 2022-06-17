Новинка получила заводской разгон, систему охлаждения с тепловыми трубками и парой вентиляторов.

PowerColor присоединилась к списку производителей-партнёров AMD, выпустивших свою версию видеокарты Radeon RX 6700, сообщает VideoCardz. Новинка представлена в линейке Fighter, оснащается двухслотовой системой охлаждения с парой 90-мм вентиляторов и довольно крупным радиатором. В конструкции радиатора компания отмечает наличие медных тепловых трубок, а также медное основание для контакта с графическим процессором.

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Как отмечалось ранее, Radeon RX 6700 основана на урезанной версии графического процессора Navi 22, который включает 2304 потоковых процессора. Вариант PowerColor предлагает заводской разгон с игровой частотой 2330 МГц и максимальной частотой 2495 МГц. Основная особенность — нестандартная конфигурация памяти: 10 ГБ GDDR6 подключены к 160-битной шине. Первые синтетические тесты аналогичного решения показали, что видеокарта ожидаемо располагается между оригинальной RX 6700 XT и новой RX 6650 XT, относительно последней новинка выделяется ещё и наличием гораздо большего объёма кэша Infinity Cache — 80 МБ.