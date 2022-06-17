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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Объединить сообщества Epic Games Store и Steam позволят новые инструменты Epic Online Services
Компания планирует развивать кроссплей с большим количеством цифровых платформ.
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В большом разнообразии цифровых платформ для распространения игр, безусловно, есть определённые преимущества, но есть и недостатки. Так больше работы ложится на разработчиков, которым нужно адаптировать игры, интегрируя дополнительные средства для работы с каждой конкретной платформой. Из-за несовместимости этих средств между собой игроки могут столкнуться с проблемой, когда невозможно взаимодействовать и играть с друзьями из-за того, что все вы купили игру на разных площадках. Epic Games хочет решить эту проблему, предоставив разработчикам полностью кроссплатформенный SDK, а игрокам — единый интерфейс для объединения с друзьями.

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Поддержка кроссплатформенности появилась на ПК в SDK Epic Online Services версии 1.15 и позволяет объединить аудиторию Steam и Epic Games Store. Разработан специальный оверлей, где друзья на разных платформах будут объединены в единый список, реализованы единые интерфейсы для поиска и добавления друзей, присоединения к их игровым сессиям в многопользовательских играх. Компания не собирается ограничиваться этим, сообщая о продолжающейся работе над внедрением поддержки большего количества платформ не только на ПК под управлением Windows, macOS и Linux, но и на консолях, а также мобильных устройствах.

Как это всё будет работать и взаимодействовать, ещё предстоит изучить подробнее. Так, например, компания уточняет, что для игроков Steam будет предоставлен быстрый и упрощённый механизм создания учётной записи Epic Games.

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Источник:
Epic Games
PCGamer
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