В максимальной конфигурации доступен 14-ядерный процессор Intel 12-го поколения.

Colorful обновляет свою линейку игровых моноблоков новыми решениями G-ONE PLUS на базе процессоров Intel 12-го поколения и графики NVIDIA GeForce RTX, сообщает VideoCardz со ссылкой на пресс-релиз компании. Выглядят устройства впечатляюще, в первую очередь внимание привлекает огромный 31,5-дюймовый IPS-дисплей. Он предлагает 2K разрешение с частотой обновления 165 Гц и совместим с технологией адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC.

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Моноблоки доступны в трёх конфигурациях, максимальная предлагает 14-ядерный (6P+8E) и 20-поточный процессор Intel Core i9-12900H, дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3060 (140 Вт), 32 ГБ DDR4-3200 памяти и твердотельный накопитель M.2 NVMe объёмом 1 ТБ. Компоненты установлены в прочный корпус, его конструкция включает компоненты из алюминиевого сплава. Производитель отмечает и особенности реализации системы охлаждения, в ней используются четыре 10-мм и одна 8-мм тепловые трубки, а также два турбовентилятора. Охлаждению способствуют независимые воздушные каналы для процессора и графики, а также вертикальная ориентация корпуса для естественного отвода тепла.

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Кроме мощной аппаратной основы в G-ONE PLUS привлекает и набор дополнительных функций, моноблоки оснащаются выдвижной веб-камерой, беспроводной зарядкой в подставке, парой стереодинамиков по 5 Вт, есть RGB-подсветка, которая вместе с режимами работы настраивается в фирменном ПО iGame Center. Подробной информации о сроках начала продаж и стоимости пока нет, ориентировочная стоимость около 2000 долларов США.