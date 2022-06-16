И цены на видеокарты продолжают снижаться.

Похоже, что за очередным бумом майнинга последует и очередное «криптопохмелье», если конечно же ситуация на рынке криптовалют не начнёт резко меняться. На текущий момент доходность майнинга настолько снизилась, что многие майнеры решают избавиться от своего оборудования и вернуть инвестиции, пока видеокарты ещё можно продать на вторичном рынке по относительно высокой цене. Наплыв бывших в употреблении видеокарт наблюдается на многих торговых площадках, за ситуацией на eBay следит ресурс Tom’s Hardware и специалисты отмечают появление как множества единичных позиций, так и массовую продажу видеокарт. В первом случае GeForce RTX 3080 можно найти за 650 долларов США, во втором — шесть таких видеокарт можно купить за 2500 долларов, т.е. одна RTX 3080 обойдётся в 420 долларов (примерно 310 долларов за кг).

Часть наблюдений Tom's Hardware по видеокартам NVIDIA

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С одной стороны, это можно расценивать как хорошие новости для тех, кто до сих пор пытается найти современный графический ускоритель по доступной цене, хотя покупать видеокарту после майнинга крайне нежелательно, особенно старшие решения, часто страдающие от высокого нагрева. С другой стороны, ситуация неблагоприятна для производителей видеокарт, это может сказаться на их финансовых результатах. Также ходят слухи о возможной задержке новых видеокарт из-за необходимости реализации больших запасов старых, наплыв предложений на вторичном рынке явно не будет способствовать достижению этой цели.