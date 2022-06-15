Сбор средств запущен на Kickstarter, собрано уже более 120000 долларов.

В прошлом году стало известно о намерениях инженеров компании MSI довести до реализации новое устройство ввода для любителей игр — программируемую игровую педаль Liberator. Уже тогда компания показала устройство и поинтересовалась мнением пользователей, начав сбор отзывов и предложений. Проект готов, но пока не входит в основную линейку продуктов MSI, сбор средств для его производства запущен на Kickstarter, сообщает Newatlas. Устройство своеобразное, компания хочет изучить спрос, увидеть отклик от сообщества первых владельцев: «MSI поставила перед нами задачу обеспечить предварительные продажи, наладить связь и собрать сообщество неравнодушных пользователей…». На данный момент удалось собрать более 120000 долларов США.

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Конструкция MSI Liberator включает три кнопки, основная — это и есть большая педаль, на которую нужно нажимать передней частью стопы. По бокам располагаются дополнительные кнопки, они быстро нажимаются поворотом стопы и имеют сменные магнитные колпачки разного размера. В кнопках используются переключателями Omron D2F-01F с ресурсом не менее 10 млн нажатий. Конструкция прочная и жёсткая, используется массивный металлический каркас и толстый пластик, весит педаль примерно 1,4 кг, её размеры 74,3×202,9×274,45 мм.

Для педали разработано и специальное программное обеспечение, в частности, позволяющее настраивать RGB-подсветку и макросы. Педаль совместима с любыми играми, поскольку распознаётся как обычное устройство ввода, но разработчики видят её не только в играх, по их мнению, педаль можно использовать в процессе записи музыки, редактирования видео и даже в программировании. Если одной педали мало, можно объединить до четырёх штук в единый массив.

Стоимость устройства 159 долларов США, за ранний предзаказ обещают существенную скидку. Также в продаже доступны парные комплекты, без учёта скидок комплект оценивается в 279 долларов.

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