Сегодня 15 июня 2022 года, а значит наступил тот день, когда Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer 11 (IE11). О приближении этого события компания напоминала несколько раз и призывала пользователей устаревшего браузера как можно быстрее перейти на Edge, свой новый браузер, который уже успел пройти несколько серьёзных этапов жизненного цикла и в конечном итоге перешёл на кодовую базу проекта Chromium.
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С окончанием поддержки IE11 настольное приложение со временем должны отключить практически на всех версиях Windows. Как отмечает BleepingComputer, IE 11 пока остаётся на своей родной операционной системе Windows 8.1, Windows 7, обслуживаемой по подписке ESU, а также во всех версиях Windows 10 LTSC, IoT и Server. План отключения EI 11 предусматривает предварительный этап, в течение которого пользователей будут настойчиво перенаправлять из EI 11 в Edge, а уже потом выйдет специальное обновление, который должно будет окончательно отключить браузер.
Пользователям, которым браузер EI 11 до сих пор необходим для решения тех или иных задач, предлагается специальный режим IE в современном браузере Edge. Режим использует для просмотра веб-страниц оригинальный движок MSHTML (Trident), но и этот режим не будет поддерживаться вечно, отмечает Neowin. Срок поддержки существенно отличается для разных версий Windows, максимальный — до 2029 года.
- Источник:
- BleepingComputer
- Neowin