Собираете ли вы новый компьютер или обслуживаете старый, вам придётся столкнуться с нанесением термопасты. Для некоторых данная процедура — целый обряд, в котором нельзя сделать ни единой ошибки, по крайней мере, было бы неплохо подготовить обезжиривающие салфетки и что-нибудь для равномерного распределения термопасты по крышке процессора. Не всегда всё удаётся предусмотреть заранее и в самый ответственный момент оказывается, что чего-то не хватает. Поэтому производители стали выпускать на рынок не просто термопасты, а целые комплекты с очищающими салфетками и специальными шпателями, накануне такой появился в ассортименте компании Noctua.
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Новый фирменный комплект Noctua включает термопасту NT-H1 (3,5 грамма), шпатель в фирменном цвете и три салфетки NA-CW1 для удаления остатков старого термоинтерфейса и очистки перед нанесением нового. Компания напомнила, что NT-H1 получила хвалебные отзывы от рецензентов множества различных технологических изданий и предлагает высокую эффективность, простоту использования и длительную стабильность характеристик — срок службы до 5 лет. К запуску нового продукта компания опубликовала видеоматериал, где специалисты Noctua показывают процесс нанесения термопасты перед установкой кулера, он будет полезен тем, у кого ещё мало опыта в этом нелёгком деле.
- Источник:
- Noctua