Недавно NVIDIA рассказывала о качественном процессе подготовки каждого драйвера GeForce Game Ready к выпуску. Драйвера проходят тысячи тестов и NVIDIA подчеркнула, что является «…единственным поставщиком графических процессоров, который сертифицирует каждый отдельный драйвер по программе WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs)». Некоторые ресурсы интерпретировали это заявление как укор в сторону AMD, которая не всегда выпускает драйверы со статусом WHQL. Спустя несколько месяцев AMD подготовила ответ, старший специалист по маркетингу AMD Software Исаак Вонг (англ. Isaak Wong) объяснил, почему не все публикуемые драйвера имеют статус WHQL и почему не стоит беспокоиться по этому поводу.
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Специалист дал понять, что тесты для получения сертификата WHQL составляют лишь небольшую часть общей методики тестирования программного обеспечения. Отдел контроля качества AMD использует множество других инструментов тестирования от поставщиков операционных систем, другого программного обеспечения, а также производителей компьютеров. Сообщается, что в 2021 году процесс автоматизированного тестирования включал 6000 уникальных конфигураций — это больше 4500 у NVIDIA.
AMD периодически выпускает драйвера без сертификата WHQL, делается это для того, чтобы как можно быстрее предоставить игрокам поддержку новых игр и решить проблемы. Несмотря на отсутствие сертификата WHQL, драйвер проходит полное тестирование, включая сценарии для получения этого сертификата. AMD демонстрирует, что даже при таком подходе в 2021 году WHQL драйверов было выпущено больше, чем у конкурента: 26 против 20. Ну и чтобы поставить точку в этом противостоянии, AMD напоминает, что в отличие от NVIDIA использует единую унифицированную кодовую базу для драйверов мобильных, настольных, игровых и профессиональных решений. Больше информации о тестировании драйверов и их уникальных функциях можно найти в записи на портале AMD Community.
- Источник:
- AMD Community