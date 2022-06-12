В бюджетном сегменте видеокарт ассортимент по-прежнему довольно ограничен. Недорогие модели представила AMD — это Radeon RX 6500 XT и RX 6400. Сложно найти что-то дешевле и при этом пригодное для современных игр, но в ближайшее время ситуация должна измениться, бюджетные решения готовит Intel и, если верить слухам, NVIDIA. Последней приписывают намерения выпустить «новинку» GeForce GTX 1630, это должно было произойти на следующей неделе, но ресурс VideoCardz сообщает об очередной задержке.
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По информации ресурса, выпуск GeForce GTX 1630 сначала был запланирован на 31 мая, потом на 15 июня, теперь говорится, что NVIDIA отправила партнёрам новые указания и там конкретной даты запуска уже нет, она находится на рассмотрении. Комплекты для начала продаж были предоставлены партнёрам 31 мая, первые партии видеокарт уже должны были выпустить и приступить к их тестированию. Одной из причин задержки считается нехватка компонентов.
Также снова уточняется информация о сроках запуска следующего поколения видеокарт GeForce RTX 40, со ссылкой на свои источники VideoCardz подтверждает, что план запуска сместили на месяц, продажи первой видеокарты серии, RTX 4090, перенесены с августа на сентябрь. Но в любой момент планы могут измениться, поскольку зависят от быстро меняющейся ситуации на рынке и остатков видеокарт RTX 30.
- Источник:
- VideoCardz