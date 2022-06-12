Исследователь безопасности компании CyberArk Зеев Бен Порат (англ. Zeev Ben Porat) обнаружил, что пароли и файлы cookie можно извлечь из памяти даже без повышенных прав.

Многие пользователи уделяют внимание безопасности своих устройств и, в частности, безопасности интернет браузеров. В ход идёт множество средств, но всё может быть напрасно, если программа с вредоносным кодом будет запущена в системе из-под учётной записи пользователя. Злоумышленнику не нужен физический доступ и даже повышенные права, он может украсть базы данных браузера и извлечь информацию оттуда, некоторые браузеры шифруют базы, но, если вредоносный код выполняется из-под учётной записи пользователя, ключ шифрования тоже можно заполучить. Как оказалось, существует ещё один способ, и он может быть даже проще.

реклама

Исследователь безопасности компании CyberArk Зеев Бен Порат (англ. Zeev Ben Porat) обнаружил, что браузеры хранят в памяти конфиденциальные данные в открытом виде, сообщает ресурс gHacks и автор блога Borncity. Пароли и сеансовые файлы cookie находятся в памяти в виде обычного текста. Первоначально это открытие было сделано в браузере Chrome, но похоже, что затронуты все браузеры на основе Chromium, а также Mozilla Firefox. Извлечь данные может любой процесс с доступом к памяти Chrome через API OpenProcess и ReadProcessMemory, повышенные права не нужны. Кроме паролей и cookie-файлов текущих сеансов, в память можно загрузить все пароли из диспетчера паролей.

Исследователь уведомил об этом разработчиков Google, однако исправлять ситуацию не будут, поскольку физические локальные атаки рассматриваются вне модели угроз Chrome, защититься невозможно, если злоумышленник хозяйничает в системе от имени пользователя.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Авторы ресурсов проверили эту информацию и действительно смогли получить доступ к своим паролям с помощью утилиты ProcessHacker, с cookie файлами ситуация сложнее, похоже над их дополнительной защитой всё таки работают, ведь при краже cookie файла не защитит даже многофакторная аутентификация. Остаётся очень серьёзно относиться к тому, что вы скачиваете и устанавливаете на свой компьютер. Стоит ознакомиться со статьей специалиста в блоге CyberArk, для продвинутых пользователей там описаны методы защиты.