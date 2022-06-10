Подтвердился большой объём кэш-памяти.

В сети снова заметили 24-ядерный и 32-поточный флагманский настольный процессор Intel 13-го поколения, на этот раз глава семейства Raptor Lake-S отметился в базе данных SiSoftware, показав преимущество над решениями прошлых поколений. О находке сообщил энтузиаст, известный по псевдониму momomo_us. Информация в базе данных примечательна ещё и тем, что тестовая платформа была основана на материнской плате ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME, это подтверждает совместимость с флагманским чипсетом текущего поколения, как минимум.

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Были зафиксированы частоты: 3,75 ГГц для производительных P- и 2,76 ГГц для эффективных E-ядер. Похоже, что это максимальные значения для протестированного инженерного образца. Подтверждается объём кэш-памяти 68 МБ, а также в базе данных присутствует частота контроллера памяти 3,37 ГГц, можно предположить, что контроллер работал в режиме Gear 2 (1:2), а скорость оперативной памяти достигала 6800 МТ/с.

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Что касается результатов, в тестах Processor Arithmetic и Processor Multi-Media общие оценки 52884 Гопс и 167946 Мпикс/с. Усреднённые по всей базе результаты Intel Core i9-12900K в этих тестах: 49393 Гопс и 162393 Мпикс/с. Даже на столь небольших частотах инженерный образец Raptor Lake-S оказался быстрее на 7% и 3% соответственно. Интересно, каков прирост будет в финальной версии, частоты которой, по слухам, будут достигать отметки 5,5…5,8 ГГц.

Источник: SiSoftware 1, 2