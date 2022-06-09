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ARCTIC представила 140-мм вентилятор P14 Slim PWM PST с толщиной корпуса 16 мм
Новинка с высоким статическим давлением позволит организовать потоки воздуха даже в тесном корпусе.
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Источник: ARCTIC

Компания ARCTIC представила новый 140-мм вентилятор P14 Slim PWM PST. Как можно понять из названия, это модель с тонким корпусом — толщина 16 мм. Позиционируется новинка как идеальный выбор для компактных ПК, HTPC и SFF сборок. Как правило, такие системы отличаются повышенным сопротивлением прохождению воздуха из-за плотного расположения компонентов, в данном случае высокое статическое давление вентиляторов ARCTIC позволит создать воздушный поток, необходимый для эффективного охлаждения. Вентилятор универсален, эффективно работает на вдув и выдув, подойдёт для применения на радиаторах.

Источник: ARCTIC

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Поддерживается последовательное подключение до трёх вентиляторов к одному 4-контактному PWM разъёму с синхронным регулированием скорости вращения. Это возможно за счёт наличия дополнительного коннектора — фирменное название технологии PWM Sharing Technology (PST). К другим достоинствам новой модели производитель причисляет широкий диапазон работы от 150 до 1800 об/мин с возможностью остановки при скорости менее 5%, долговечный подшипник и электродвигатель, в конструкции которых инженеры применили решения, направленные на снижение износа, температуры, вибрации и повышения долговечности. В немецком магазине ARCTIC вентилятор продаётся по цене 12,99 евро с учётом налогов.

Источник:
ARCTIC
TechPowerUp
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#новинки #arctic #вентиляторы
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