В SoC могут появиться сразу два кластера среднего уровня производительности.

Гибридная архитектура прижилась в мобильных устройствах, современные процессоры смартфонов, планшетов и других гаджетов сочетают два или три типа ядер. Возможно, уже в обозримом будущем появятся варианты, где будут соседствовать ядра на четырёх разных архитектурах, такую конфигурацию китайский инсайдер Digital Chat Station приписывает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550, Kailua ES), сообщает ресурс GSMArena.

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Инсайдер считает, что конфигурация процессора будет соответствовать формуле 1+2+2+3. Что касается архитектур, самое производительное ядро будет основано на Cortex-X3 (Makalu-Elp), два двухъядерных кластера будут использовать ядра на базе Cortex-A720 (Makalu) и A710 (Matterhorn) соответственно, наконец, эффективный кластер — три ядра на базе Cortex-A510 (Klein-R1). Также говорится, что изготавливать SoC будут по технологии TSMC N4, поэтому не стоит ожидать существенного прироста частот относительно нового Snapdragon 8+ Gen 1, который использует этот техпроцесс. Первые официальные новости о будущем серии можно ждать к концу года, когда компания традиционно проводит большое мероприятие на Гавайях.